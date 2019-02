Mit Blick auf das 25-jährige Bestehen erwartet der Vorsitzende der Gilde Oebisfelde, Harry Bullan, ein stärkeres Engagement der Mitglieder.

Weferlingen l Der Bericht vom Vorsitzenden Bullan hatte Sonnabend schon emotionale Züge zum Auftakt der Jahreshauptversammlung im Schützenheim an der Bahnhofstraße. Bullan appellierte an die anwesenden 23 von derzeit 41 Mitglieder, in diesem Jubiläumsjahr sich wieder auf traditionelle Tugenden der Schützenkameradschaft zu besinnen, um die gesteckten Ziele zu meistern. Dazu zählte er weniger die Übungsabende auf der Schießanlage, denn die sportlichen Leistungen können sich auf Kreis- und Landesebene sehen lassen, hob Bullan in seiner Kritik hervor.



Vielmehr sind es die Termine bei Arbeitsdiensten und Repräsentationen im Rahmen der Besuche bei befreundeten Vereinen. „Jedes Mitglied ist laut Beschluss der Gilde zu fünf Stunden Vereinsarbeit verpflichtet. Wird diese Leistung nicht erbracht, hätten solche Mitglieder jeweils 50 Euro in die Vereinskasse zu zahlen“, erinnerte Bullan an den einst einstimmig gefassten Beschluss.



Dass die Gilde trotzdem immer noch eine starke Gemeinschaft darstellt, verdeutlichte der Vorsitzende, indem er an die Reparatur der Regenwasserabflüsse am Schützenheim erinnerte. Im vergangenen Jahr waren diese Abläufe durch Laub verstopft, Nässe und Frost hatten die Fallrohre sogar bersten lassen, so dass die Nässe die Wände durchfeuchtete. Auf unbürokratischem Wege ermöglichte Bürgermeister Hans-Werner Kraul (CDU), denn das Schützenheim ist im Eigentum der Kommune, die Beschaffung von Material, dass dann von Mitgliedern der Gilde in Eigenleistung installiert wurde.



Bilder Schießsportwart Hartmut Rother Rother (links), selbst amtierender Vereinsmeister, verleiht die grüne Schützenschnur der Gilde an Jürgen Peters....



Das Jahr bescherte der Gilde aber auch andere erfreuliche Ereignisse. Für den Schießsport hob Bullan die Erfolge der Damenabteilung hervor. Und im Vereinsleben freute sich Bullan über das immer stärker wachsende Miteinander zwischen dem Danndorfer Schützenverein und der Gilde. In der Außenwirkung sei der Gilde mit dem Tag der offenen Tür vor wenigen Tagen ein bemerkenswerter Erfolg gelungen. Eine Wiederauflage ist deshalb ein Muss, hieß es von Bullan.



Im Vorfeld des Jubiläumsschützenfestes in diesem Jahr wird nun aber erst einmal zu einer öffentlichen Vorstandssitzung am Mittwoch, 20. Februar, um 18 Uhr im Schützenheim eingeladen. Es werden Ideen für den Festablauf gesucht.



Dank

Schießsportleiter Hartmut Rother knüpfte Sonnabend an die Ausführungen des Vorsitzenden an, dankte dabei insbesondere den Standaufsichten bei Übungs- und Wertungsschießen. Rother sprach von einem guten Wettkampfjahr 2018, woran die Damengruppe großen Anteil hatte.



Rother ehrte dann die Vereinsmeister 2018: Florian Christinnecke in der Wertung Herren I, Burkhard Jaap bei den Senioren III und Hagen Kurfels bei den Jungschützen (alle mit Luftgewehr). Es fehlten Doreen Dickhaus (Damenklasse II) und Claudia Christinnecke (Seniorenklasse I). Vereinsmeister mit der Luftpistole sind Riccardo Dörge in der Jugendklasse und Hartmut Rother selbst in der Wertung Senioren II.



Jugendwart Florian Christinnecke freute sich seit dem Tag der offenen Tür über eine neue Jugendschützin, die nun das junge Quartett verstärkt. Darüber hinaus lobte der Jugendwart die rege Teilnahme beim Training und die Kontakte zur Oebisfelder Jugendfeuerwehr.



Schatzmeisterin Ute Moldenhauer hält weiterhin zuverlässig die finanziellen Fäden fest in der Hand: Trotz eines knappen Budgets von 6300 Euro Einnahmen in 2018, blieben am Jahresende 750 Euro in der Vereinskasse. Die Schatzmeisterin und der Vorsitzende dankten allen Spendern von großen und kleinen Spenden. „Wir brauchen wirklich jeden Cent und treue Förderer“, dankte beide unisono.