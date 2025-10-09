Von der ersten freien Wahl in Oebisfelde bis zum dramatischen Zugunglück: Der ehemalige Pressefotograf Ali Altschaffel erinnert sich an die Grenzöffnung Oebisfelde, tragische Ereignisse und die Zeit danach.

Von der Aussichtsplattform in Büstedt ist vor der Grenzöffnung zumindest der Blick "auf die andere Seite" frei.

Oebisfelde - Von Büstedt aus blickten damals viele in eine andere Welt – nur wenige Kilometer entfernt, aber jahrzehntelang unzugänglich. Der ehemalige Pressefotograf Ali Altschaffel erinnert sich: „Da war früher eine Plattform an der Grenze. Von dort konnte man rübersehen – und ich habe unzählige Fotos gemacht.“ Auch tragische Momente hält er fest.