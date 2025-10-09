DDR-Erinnerungen bei Oebisfelde 30 Jahre nach dem Mauerfall: Fotograf erinnert an Grenzmomente
Von der ersten freien Wahl in Oebisfelde bis zum dramatischen Zugunglück: Der ehemalige Pressefotograf Ali Altschaffel erinnert sich an die Grenzöffnung Oebisfelde, tragische Ereignisse und die Zeit danach.
Oebisfelde - Von Büstedt aus blickten damals viele in eine andere Welt – nur wenige Kilometer entfernt, aber jahrzehntelang unzugänglich. Der ehemalige Pressefotograf Ali Altschaffel erinnert sich: „Da war früher eine Plattform an der Grenze. Von dort konnte man rübersehen – und ich habe unzählige Fotos gemacht.“ Auch tragische Momente hält er fest.