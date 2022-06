50-Kilo-Kostüm zwingt Fieschgemei in Breitenrode in die Knie

In Breitenrode ist am Pfingstsonntag wieder der Fieschgemei mit den Maibräuten durch den Ort gezogen. Doch diesmal klappte das Hüpfen und Drehen des grünen Kerls nicht ganz reibungslos.

Auf diesem Foto war für den Fieschgemei die Welt noch in Ordnung. Wenig später musste der grüne Kerl jedoch die Reißleine ziehen und sich des Kostüms entledigen.

Breitenrode - Traditionen sind etwas Schönes. Und sie bedeuten oft eine Menge Spaß. Jedoch nicht für jeden, wie am Pfingstsonntag der Fieschgemei in Breitenrode am eigenen Leib erfahren musste.