„Aktion Ungeziefer“: DDR wies 202 Menschen aus der Region Oebisfelde aus

Ein Blick über die Grenzsperranlagen in Richtung Stadt Oebisfelde. 70 Jahre ist es her, dass Stasi und Volkspolizei an der innerdeutschen Grenze Tausende Menschen bei der sogenannten „Aktion Ungeziefer" zwangsweise aussiedelten. Auch in Oebisfelde mussten einige Familien gehen. Sie stellten für das DDR-Regime angeblich eine Gefährdung der antifaschistisch-demokratischen Ordnung dar, wie die Umsiedlung damals begründet wurde.

Archivfoto/Repro: Harald Schulz