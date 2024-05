In Weferlingen hat am Donnerstag eine neue Aldi-Filiale eröffnet. Dabei wird Klimaschutz groß geschrieben. Wie sieht das konkret aus?

Neueröffnung in Weferlingen

Ein neuer Aldi-Markt wurde gestern in Weferlingen eröffnet

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weferlingen - Lange wurde darauf gewartet: Seit Donnerstag können Kunden in der neuen Aldi-Filiale in Weferlingen einkaufen. Der Markt an der Wilhelm-Suder-Straße 1 öffnete pünktlich um 7 Uhr seine Türen.