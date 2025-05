Heimische Wirtschaft Am Oebisfelder Bahnhof zieht wieder Leben ein

Ein neues Geschäft sorgt für Erleichterung und Freude unter den Oebisfeldern. Nicht nur das lange leerstehende Bahnhofsgebäude wird damit wiederbelebt, auch die Geschäftsidee kommt in der Stadt gut an. Was steckt dahinter?