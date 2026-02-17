Für eine Stunde geht in Wassensdorf nichts mehr – außer Karneval. Trotz eisigem Wind, der durch die Straßen pfeift, lassen sich die Narren nicht aufhalten. Der Wassensdorfer Carnevals Club zündet die Rakete und bringt Herzen und Stimmbänder zum Glühen. Dicht gedrängte Schaulustige trotzen der Kälte – und erleben ein Finale, das niemand so schnell vergisst.

Ausnahmezustand in Wassensdorf: Wenn der Raketenstart das Dorf beben lässt

Mit voller Energie zünden die Tänzerinnen und der Tänzer Yannick Hintersdorf die Rakete – und reißen das Publikum sofort mit.

Wassensdorf - Für eine Stunde steht in Wassensdorf alles still – zumindest was den Straßenverkehr betrifft. An sämtlichen Ortseingängen postieren sich Feuerwehrleute, sperren die Zufahrten - nach den Auflagen des Straßenverkehrsamtes - ab und sorgen dafür, dass die Karnevalisten freie Bahn haben. Sicherheit geht vor, wenn sich der Festumzug durch das Dorf bewegt.