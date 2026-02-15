Karneval in Wassensdorf DDR-Zeit, Dönerpause und volle Lautstärke: Diese Schule ist völlig außer Kontrolle
Wenn die Schulleiterin zur E-Gitarre greift, der Musiklehrer den Punk entdeckt und selbst der Schulgeist nicht mehr für Ordnung sorgen kann, dann ist klar: Der Wassensdorfer Carnevals Club hat die Schulbank gegen die Showbühne getauscht – und liefert Unterricht der ganz besonderen Art.
Wassensdorf - „Für Frieden und Sozialismus – seid bereit!“ – „Freundschaft!“ Mit diesem Pioniergruß beziehungsweise mit dem offiziellen Gruß der Freien Deutschen Jugend (FDJ) katapultierte der Wassensdorfer Carnevals Club (WCC) seine Gäste direkt zurück in die Schule der DDR-Zeit.
Die Event-Arena „Zum Storch“ verwandelte sich in die „Zampanus-Gesamtschule“, und das Publikum machte begeistert mit: FDJ-Hemden, Pioniertücher, Zöpfe, Kniestrümpfe – selten war der Dresscode so konsequent umgesetzt.
Auftakt beim WCC: Schulstart mit Pioniergruß
Die Mission des Abends: „Gemeinsam starten wir in einen spannenden Schulalltag voller interessanter Themen, Herausforderungen und Erlebnisse.“ Dass ausgerechnet Vereinschefin und Moderatorin Simone Hintersdorf krankheitsbedingt passen musste, gehörte allerdings nicht zum Lehrplan. Doch ihr Porträt hing als Schulgeist an der Wand – wachsam und allgegenwärtig. Für alle Aktiven war klar: Die Show muss weitergehen!
Lesen Sie auch: Neuer Campingplatz lockt bereits Besucher nach Wassensdorf
Und die Show begann mit einer Durchsage von Frank Hintersdorf, der als Referent vom Ministerium für Bildung ganz trocken mitteilte, dass die Fächer Physik, Geschichte und Geografie ersatzlos ausfallen – wegen Burnout, Schwangerschaft und Rücken. Prioritäten setzen kann diese Schule. Wer mit der Freizeitgestaltung unzufrieden war, konnte im Obergeschoss chillen, im Untergeschoss an Spielkonsolen zocken oder – ganz pragmatisch – „zum Döner gehen“.
„Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, die Schule zu einem Ort des Lernens, der Freude und des Miteinanders zu machen“, tönte es feierlich aus dem Lehrerkollegium, verbunden mit den besten Wünschen für einen erfolgreichen „Schultag“. Statt der Schulglocke erschallte jedoch das dreifache „Rape dik up!“ – und schon wirbelten die Tänzerinnen und Tänzer in neuen Kostümen über die Bühne.
Show in Wassensdorf: Lehrerkollegium sorgt für Lachsalven
Durch das Programm führte Schuldirektorin Gisela Mottenreiher (Susanne Reinecke) – eine Respektsperson mit Hang zum Klebstoffstift, an dem sie verstohlen schnüffelte. „Jetzt geht’s los, wir sind nicht mehr aufzuhalten“, dröhnte es durch das Schulhaus.
Das könnte Sie auch interessieren: Traum wird Wirklichkeit: Erfolgreiche erste Saison am Naturcampingplatz in Wassensdorf
Und tatsächlich: Das Kollegium hatte es in sich. Eine strenge Englischlehrerin Frau H. (Sophie Hintersdorf), eine experimentierfreudige Chemielehrerin (Lisa Abagat), die für die Direktorin „neuen Stoff“ braute. Sportlehrer Axel Schweiß (Axel Scharnhorst) demonstrierte, wie Übungen garantiert nicht aussehen dürfen.
Bürgermeister und Ortschefin zu Gast beim närrischen Schulprogramm
Immer wieder spukte der Schulgeist durch die altehrwürdigen Gemäuer, kämpfte gegen das Chaos und rief zu Ordnung und Disziplin auf. Feuchter Keller, bröselnder Putz, eine Heizung mit Winterschlaf – die Mängelliste ist lang.
Kein Wunder, dass Bürgermeister Herr Schlank (gespielt von Yannick Hintersdorf), Ortsbürgermeisterin Quatsch (Sindy Kusian), Politesse (Sally Stolle) und Kämmerin (Nadine Hoppe) zur Schulbesichtigung anrückten. „Die Fenster sind undicht und die Klospülung läuft. Die Heizung bleibt kalt und die Lehrer sind alt“, klagte Mottenreiher. Doch Rettung nahte in Form eines gigantischen Sanierungspakets: „900 Milliarden Euro – zack durchs Parlament. Die Sanierung kann kommen. Wir packen es an!“, versprach der Bürgermeister Schlank augenzwinkernd.
Tanzgruppen „Hüpfer“ und „Hupfdohlen“ begeistern das Publikum
Bei der Abschlussparty gaben die Karnevalisten noch einmal alles. Selbst die Schuldirektorin flippte aus, griff zur Gitarre und schmetterte zum Ärzte-Hit „Junge“: „Und wie du wieder aussiehst, Löcher in der Hose und ständig dieser Lärm!“ Der Musiklehrer drosch dazu enthusiastisch aufs Schlagzeug.
Emotional wurde es bei der Verabschiedung der „Hupfdohlen“. Diese Tanzformation löst sich aus zeitlichen und familiären Gründen auf. „Seit Jahrzehnten prägt Sindy unseren Karneval. Sie hat unzählige Tänze geschaffen, die „Hupfdohlen“, „Minifunken“ und das Männerballett geformt und stand selbst immer mit voller Leidenschaft auf der Bühne. Ihr Engagement ist außergewöhnlich und hat Generationen bewegt“, erklärte Sandrina Hübe, stellvertretende Vorsitzende des WCC. Doch Sindy Kusian wird dem Verein treu bleiben – kreativ und präsent. „Es geht also weiter – nur anders. Dies gilt natürlich auch für alle anderen Mädels der Gruppe.“
Großes Finale: Rock, Emotionen und Standing Ovations
Im Finale sang die närrische Familie: „In Wassensdorf sind wir zuhause, egal ob jung oder alt, ob groß oder klein – wir halten zusammen in diesem Verein, sind kreativ, Familie und gute Freunde, tanzen singen, haben Spaß und schenken Freude ...“
Mit tosendem Applaus endete eine spektakuläre Reise in die Schulzeit – und mit Genesungswünschen an Vereinschefin. „Denn eines ist sicher: Diese Schule macht einfach Spaß“, betonte Gisela Mottenreiher.