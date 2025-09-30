Infoveranstaltung in Niendorf Bauarbeiten in Bergfriede stehen an
Die Miestehorster Straße soll in den kommenden zwei Jahren auf Vordermann gebracht werden. Worauf die Bürger sich einstellen müssen.
30.09.2025, 12:30
Bergfriede - Die Anwohner der Miesterhorster Straße in Bergfriede müssen sich auf umfangreiche Bauarbeiten einstellen. Wie die Stadt Oebisfelde-Weferlingen in einem Schreiben mitteilt, wird die Ortsdurchfahrt in den Jahren 2026 und 2027 grundhaft erneuert. Damit kommen jahrelange Bauarbeiten auf die Anwohner zu.