Die Miestehorster Straße soll in den kommenden zwei Jahren auf Vordermann gebracht werden. Worauf die Bürger sich einstellen müssen.

Auch bei Breitenrode wurde im vergangenen Jahr die B188 auf Vordermann gebracht. Nun soll in Bergfriede einiges verbessert werden.

Bergfriede - Die Anwohner der Miesterhorster Straße in Bergfriede müssen sich auf umfangreiche Bauarbeiten einstellen. Wie die Stadt Oebisfelde-Weferlingen in einem Schreiben mitteilt, wird die Ortsdurchfahrt in den Jahren 2026 und 2027 grundhaft erneuert. Damit kommen jahrelange Bauarbeiten auf die Anwohner zu.