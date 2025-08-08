Die Betreiberin der einzigen Gastwirtschaft in Etingen geht Ende August 2025 in den Ruhestand. Mit der Schließung der „Bauernschänke“ fällt auch ein wichtiger kultureller und familiärer Treffpunkt für das Leben im Dorf weg. Nun wird ein Nachfolger gesucht.

Ohne die „Bauernschänke“ wird es in Etingen schwierig, kulturelle Veranstaltungen wie beispielsweise das Gastspiel der Hengstmann-Brüder anzubieten.

Etingen - Die Nachricht kam ganz überraschend: Birgit Schachtschneider, die seit Jahren die „Bauernschänke“ in Etingen betreibt, hört auf – und zwar zum 31. August. Dann soll die letzte Gastwirtschaft im Ort ihre Türen dauerhaft schließen. Für viele Etinger ist dies eine sehr traurige Nachricht, und nicht nur der Ortschaftsrat hofft auf ein Wunder, damit nicht ein weiterer Kulturort verloren geht.