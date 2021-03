Vertreter der Evangelischen Stitung Neinstedt haben der Stadtverwaltung Oebisfelde-Weferlingen ihr neues Kita-Projekt vorgestellt.

Weferlingen l Die Würfel für den Bau einer neuen Kinderbetreuungsstätte mit zirka 60 Kita- und 30 Krippenplätzen im Neubaugebiet Lehmweg auf dem Weddendorfer Areal sind bereits Ende 2020 durch den Stadtrat gefallen. Und auch der Investor und Vermarkter des Neubaugebietes mit dem Unternehmen Koschnick steht fest.



Zwar noch in der Entstehungsphase begriffen, jedoch konkret schon mit der Zusage von Fördermitteln wird die Evangelische Stiftung Neinstedt aus Thale als Bauherr und späterer Träger dieser noch namenslosen Kita benannt. Die erstmalige Vorstellung der Stiftung in persona des Kaufmännischen Vorstands Stephan Zwick und des Projektleiters Ronny Rösler erfolgte zu Beginn der Stadtratssitzung am Dienstag dann doch spät für den Stand des Bauvorhabens. Zumindest Zwick ist kein Unbekannter.



Aufgrund des Engagements der Stiftung Neinstedt mit dem Marienhof in Etingen gehört das Vorstandsmitglied der Stiftung dem Wirtschaftsausschuss der Einheitsgemeinde an.



Als sozialdiakonischer Dienstleister weist die Stiftung insgesamt Erträge von knapp über 58 Millionen Euro in den Geschäftsbereichen „Wohnen und Leben“, „Arbeiten und Begleiten“, „Gesundheit“ „Pflegen und Begleiten“, „Bilden und Fördern“ und „andere Bereiche“ aus. Die Personalkostenquote bewegt sich dabei in einem Bereich von zirka 73 Prozent.



Kita am Lehmweg als guter Deal für die Stadt erkannt

In seiner Einleitung stellte Zwick fest, dass die Stiftung nicht wie ein am Markt orientiertes Unternehmen auf Gewinnmaximierung ausgerichtet ist. Angesprochen von Stadtrat Jörg Lauenroth-Mago (Bündnis 90/Grüne), ob die Bedarfsanalyse für die Kita am Lehmweg auch als Risiko angesehen werden kann, schlussfolgerte Zwick, dass aufgrund der Nähe zu Wolfsburg die Region Oebisfelde als florierendes Gebiet einzuordnen ist. Zwick geht dabei von einer Vollauslastung der Kita aus. Auf die Frage von WfO-Stadtrat Matthias Polep, der die laufenden Kosten für die Stadt deutlich höher einstufte als bislang prognostiziert wird, sah Zwick keine Risiken. Vielmehr erkannte er diese Verwirklichung als guten Deal für die Stadt. Auch was die zeitliche Vorgabe für die Fertigstellung und Inbetriebnahme bis Ende Juni 2022 betrifft, war sich das Vorstandsmitglied sicher, diese Frist einhalten zu können.