  4. Erinnern in Walbeck: Berichte aus dem KZ-Lager: Weil Vergessen gefährlich ist (Kommentar)

Erinnern in Walbeck Berichte aus dem KZ-Lager: Weil Vergessen gefährlich ist (Kommentar)

Wir Deutschen lamentieren gerne, dass uns eine nationale Schuld aufgezwungen wird, aber die Gedenkkultur ist ein wichtiger Pfeiler des Gerüsts unserer demokratischen Ordnung - an der derzeit von allen Seiten gerüttelt wird.

Von Cedar D. Wolf Aktualisiert: 29.01.2026, 12:03
Cedar D. Wolf ist Reporterin bei der Volksstimme.
Cedar D. Wolf ist Reporterin bei der Volksstimme. Foto: Maksym_Zhygaltsov

Walbeck. - „Jedes Jahr haben wir gefühlt den Holocaust durchgenommen“, lamentiert jeder Zweite in meinem Bekanntenkreis. Selbst mein sehr belesener Vater betonte immer wieder, dass die Deutschen Schuld in einem Maße zelebrieren, das seiner Meinung nach gefährlich wäre.