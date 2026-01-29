Wir Deutschen lamentieren gerne, dass uns eine nationale Schuld aufgezwungen wird, aber die Gedenkkultur ist ein wichtiger Pfeiler des Gerüsts unserer demokratischen Ordnung - an der derzeit von allen Seiten gerüttelt wird.

Berichte aus dem KZ-Lager: Weil Vergessen gefährlich ist (Kommentar)

Walbeck. - „Jedes Jahr haben wir gefühlt den Holocaust durchgenommen“, lamentiert jeder Zweite in meinem Bekanntenkreis. Selbst mein sehr belesener Vater betonte immer wieder, dass die Deutschen Schuld in einem Maße zelebrieren, das seiner Meinung nach gefährlich wäre.