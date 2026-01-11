Das traditionelle Hallenturnier des MTV Weferlingen lockt wieder jede Menge Besucher in die Allertalhalle.

Die Allertalhalle ist das traditionelle Zuhause des Hallenturniers in Weferlingen.

Weferlingen. - Spannende Spiele, mitreißende Zweikämpfe und eine hervorragend aufgelegte Kulisse: Das Hallenturnier der Alten Herren des MTV Weferlingen sorgte auch in diesem Jahr für echten Budenzauber in der Allertalhalle in Weferlingen. Sieben Mannschaften waren kurz nach den Feiertagen am Start und bescherten Spielern wie Zuschauern einen sportlichen und geselligen Nachmittag, der großen Anklang fand.