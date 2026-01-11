weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Budenzauber in Weferlingen: Beste Stimmung beim traditionellen Hallenturnier

Budenzauber in Weferlingen Beste Stimmung beim traditionellen Hallenturnier

Das traditionelle Hallenturnier des MTV Weferlingen lockt wieder jede Menge Besucher in die Allertalhalle.

Von Matthias Malicke 11.01.2026, 12:00
Die Allertalhalle ist das traditionelle Zuhause des Hallenturniers in Weferlingen.
Die Allertalhalle ist das traditionelle Zuhause des Hallenturniers in Weferlingen. Foto: Matthias Malicke

Weferlingen. - Spannende Spiele, mitreißende Zweikämpfe und eine hervorragend aufgelegte Kulisse: Das Hallenturnier der Alten Herren des MTV Weferlingen sorgte auch in diesem Jahr für echten Budenzauber in der Allertalhalle in Weferlingen. Sieben Mannschaften waren kurz nach den Feiertagen am Start und bescherten Spielern wie Zuschauern einen sportlichen und geselligen Nachmittag, der großen Anklang fand.