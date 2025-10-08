Die Heimatstube Breitenrode verabschiedet sich in die Winterpause und freut sich am Tag der Deutschen Einheit über gutes Wetter und mehr als 200 Besucher.

Die Gastgeber des Festes in der Heimatstube, Uta und Günter Bruhn, organisieren auch den monatlichen Seniorentreff. Für die Saisoneröffnung im Mai und den Saisonabschluss Ende Oktober stellen die Breitenroder ihren Hof jedes Jahr zur Verfügung.

Breitenrode - Schon am Ortseingang war die Blasmusik zu hören, als die Abschlussfeier der Saison der Heimatstube auf dem großen Hof der Familie Bruhn gefeiert wurde. Die Veranstalter und Gäste konnten sich über bestes Wetter freuen und während die Einen sich fröhlich an den Händen hielten und mitschunkelten, besichtigten andere Gäste noch einmal die Ausstellung der Heimatstube selbst.