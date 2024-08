Das Angebot in der Alten Marktschänke in Walbeck ist nur für die Sommermonate ausgelegt. Nun gibt es Überlegungen, das Sonntagscafé weiterzuführen.

Das Sonntagscafé an der Alten Marktschänke in Walbeck ist mittlerweile zu einem beliebten Treff geworden.

Walbeck - Es war Sportfest in Walbeck und das hat natürlich auch noch einmal ein paar Besucher mehr in den Ort gelockt. Für die fleißigen Helferinnen und Helfer des Walbecker Heimatvereins war dies aber kein Grund, in Panik auszubrechen, denn inzwischen hat sich das Team aus Ehrenamtlichen, die das Sonntagscafé in der Alten Marktschänke im Juni ins Leben gerufen haben, an die vielen Besucher gewöhnt.

Alle zwei Wochen wird in vielen Haushalten Teig angerührt und der Backofen angeheizt, um selbst gebackenem Kuchen, Kaffee und Erfrischungen in gemütlicher Runde anbieten zu können. Und die Gäste kommen zahlreich – nicht nur aus Walbeck, sondern auch aus der Umgebung.

Gäste aus der ganzen Region

„Viele Helmstedter nutzen das Angebot, aber wir hatten auch schon Gäste aus Braunschweig und Berlin hier, die durch Zufall den Weg zu uns gefunden haben. Und sie wollen wiederkommen“, sagt der Vereinsvorsitzende Martin Krems-Möbbeck. Der stellvertretende Ortsbürgermeister sieht aber die wichtigste Wirkung in der dörflichen Gemeinschaft: „Im Gebäude der Marktschänke lockt jetzt nicht nur die Heimatstube, die wir Schritt für Schritt umbauen, sondern auch das gastliche Angebot und die Möglichkeit zum Gespräch.“

Egal, ob Mitstreiter oder Gäste – alle beklagen, dass es im Allertal von Weferlingen bis Alleringersleben keine Möglichkeiten mehr zur Einkehr gebe. Für Radreisende auf dem Allerradweg und Wandernde am Grünen Band ist das eine echte Einschränkung, und die Situation wird eher schlechter als besser, denn in der Gastronomie herrscht überall Personalmangel.

Traum von Weihnachtsplätzchen, Suppen und Glühwein

Dafür bietet der Gastraum in der Alten Marktschänke auch bei schlechtem Wetter Platz für eine große Runde mit Kuchenhunger. Deshalb reichen die Gedanken jetzt auch schon über den Sommer hinaus, für den die Café-Aktion bislang geplant ist. Zweimal im Monat wird das Angebot dann wohl nicht mehr stattfinden. Aber die bisherigen Kuchenbäcker träumen schon von Weihnachtsplätzchen, Suppen und Glühwein zu den richtigen Anlässen. Gemütlichkeit funktioniere schließlich auch oder vielleicht gerade im Winter, sind sie sich sicher.

Aber das ist vorerst noch Zukunftsmusik. Denn ganz ist der Sommer noch nicht vorbei und erst einmal stehen zwei Termine für das Sonntagscafé im September ins Haus. Am 8. September und am 22. September ist es dann wieder soweit: Wie immer begrüßen die Mitglieder des Heimatvereins von 14 bis 17 Uhr ihre Gäste mit ihren Kuchenkreationen und Geschichten aus Walbeck in der Marktschänke. Das Team um Krems-Möbbeck freut sich ganz besonders, dass sich der Heimatverein aus Döhren für den zweiten Termin zu Besuch angemeldet hat. Dann wird auf dem Walbecker Marktplatz enger zusammengerückt oder bei schlechtem Wetter schon einmal für die gemütlichen Herbst- und Winterabende im Gastraum zur Probe gesessen. Wie es ab Herbst weitergeht, werden die Walbecker sicherlich noch im September verraten. Doch viele wünschen sich, dass es weiterhin eine Möglichkeit der Zusammenkunft im eigenen Dorf gibt.