Im Atelier von Angelika Flaig in Oebisfelde wird neue Ausstellung gezeigt. Was es in diesem Zusammenhang mit dem 15. März auf sich hat.

Cordula Schneider (r.) freut sich mit Angelika Flaig über das große Interesse an ihrer Ausstellung im Atelier am Oebisfelder Marktplatz.

Oebisfelde - Angelika Flaig freut sich über die vielen Gäste in ihrem Atelier am Oebisfelder Marktplatz. In dem kleinen Geschäftsraum wird es sehr eng. Neben Künstlerkollegen und Freunden begrüßt sie Kunstfreunde aus der Stadt und besonders auch Marlies Hoffmann von der benachbarten Buchhandlung und Ulrich Pettke, den Vorsitzenden des Oebisfelder Heimatvereins, der auch für das Heimatmuseum in der Sumpfburg steht. Buchhandlung, Burg und ihr Atelier bilden gewissermaßen ein Kultur-Dreieck, stellt sie fest. Sie würden gut zusammen arbeiten und könnten sicher noch mehr gemeinsam machen.

Angelika Flaig fühlt sich wohl in Oebisfelde, sie hat hier ihr Atelier, wohnt gleich nebenan in Bösdorf. Seit 2015 sei sie hier und habe sich ein tolles Netzwerk aufgebaut, erzählt sie ihren Gästen.

Von traditionell bis experimentell

Jedes Jahr zum bundesweiten Tag der Druckkunst werde sie jetzt eine Ausstellung in ihrem Atelier machen, verkündet Angelika Flaig, mit Cordula Schneider habe sie angefangen. Der Tag der Druckkunst wird seit 2018 jeweils am 15. März begangen. Zu dem Zeitpunkt wurden die traditionellen Drucktechniken in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes der Deutschen UNESCO-Kommission aufgenommen. Zu dem Tag soll gezeigt werden, wie lebendig Druckkunst ist – von traditionellen Techniken bis zur experimentellen Druckkunst.

Cordula Schneider zeigt in der Ausstellung ganz unterschiedliche Drucktechniken. Siebdruck, Tiefdruck, Monotypie, Malerei kombiniert mit Siebdruck, zählt Angelika Flaig auf. Besonders stellt sie die Textilarbeiten der Künstlerin heraus. Die durchsichtigen bedruckten Stoffbahnen zeigen ihre edle Haltung dem Material gegenüber. Sehr reizvoll zum Anschauen die Bilder in einem Nebenraum des Ateliers, die nur durch das Fenster betrachtet werden können.

Ausstellung ist bis zum 24. März zu sehen

In ihrem Ausstellungskatalog schreibt Cordula Schreiber, schöpferische Neugierde treibe sie immer wieder in die Ferne. Ihre ausgeprägte Reiselust mache sie mit fremden Ländern und Kulturen bekannt und führe zur Auseinandersetzung mit Fotos, Skizzen und Bildern. So sehe sie Dinge anders und stelle Geplantes auf den Kopf. Ihre Ausstellung „Sanfte Töne & kraftvolle Drucke“ ist bis zum 24. März zu sehen.