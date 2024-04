Hödingen - „Es ist kaum zu fassen, was manche Menschen in der Natur entsorgen“, sagt Olaf Nasdala und wirft ausgediente Dachpappe in den Container. Nasdala hat im Hegering Belsdorf die Aufgabe des Obmanns für Natur- und Umweltschutz übernommen. Mitglieder des Hegerings und der Jägerschaft Haldensleben sind in Hödingen verabredet, um den Zehn-Kubikmeter-Container mit Unrat, der illegal in den Wald geworfen wurde, zu füllen.

Jäger kommen mit ihren Fahrzeugen und voll beladenen Anhängern. Das Grundstück der Familie von Uwe Pinkernelle in Hödingen eigne sich nach den Ausführungen des Umweltschutzbeauftragten gut für die Aktion, da das Gelände ein abschließbares Tor hat. Außerdem ist Pinkernelle der Hegeringleiter.

Ölkanister, Sperrmüll und Bauschutt

Der gesammelte Müll, den die Jäger, die sich zum Hegering Belsdorf zusammengeschlossen haben, stammt aus den Gemarkungen Siestedt/Ribbensdorf, Behnsdorf, Hödingen, Weferlingen und Belsdorf. Dabei gehe es längst nicht nur um Reste vom Picknick, sondern auch um Reifen, Gartenabfälle, Sperrmüll und Bauschutt. Dazu zählen alte Ölkanister, ausgediente Matratzen, Gartenmöbel und sogar ein kaputter Schlitten.

„Überall, wo man mit dem Pkw gut ranfahren kann, wird illegal Müll entsorgt. Wenn im Wald erst mal ein Müllhaufen liegt, kommt ruckzuck neuer Unrat dazu. Da werden Kühlschränke und Fernsehgeräte einfach abgeladen“, ärgern sich die Waidmänner.

Reguläre Entsorgung ist einfach

Unglaubliche Geschichten habe Nasdala, der seit zwölf Jahren zum Hegering Belsdorf gehört, schon in Sachen Müllentsorgung beobachtet. Selbst die nette ältere Dame, die anscheinend nur ihren Hund ausführt, habe skrupellos ihren Unrat entsorgt. „Es gehört sich einfach nicht“, stimmen die Jagdfreunde dem Naturschutzbeauftragten zu. Wer beim Müllentsorgen im Wald auf frischer Tat erwischt wird, müsse mit hohen Geldstrafen rechnen.

Vieles vom Unrat hätten die Leute einfach vor ihre Tür stellen und kostenfrei als Sperrmüll abholen lassen können. „Es gibt Deponien, wie auch in Haldensleben, wo man für einen Pkw-Anhänger voll Müll nur etwa fünf Euro bezahlt“, weiß der Obmann aus Erfahrung. Immer wieder kommen weitere Jäger und laden Schrott und Abfall von ihren Anhängern in den Container.

Landkreis unterstützt Aktion

„Uns liegen die Natur und das Wild am Herzen. Wir sind nicht immer nur die bösen Totschießer“, betont Nasdala.

Den Container stellt der Landkreis Börde für die Jägerschaft kostenfrei zur Verfügung. Im Gegenzug investieren die Jäger ihre Freizeit und ihre Fahrzeuge samt Anhänger für eine gesunde Umwelt. Diese Zusammenarbeit würde hervorragend funktionieren, bestätigen die Akteure.

„Asbestplatten und Bitumenpappen kommen oben auf den Container. Das muss, bevor der große Behälter ausgekippt wird, sicher noch extra entsorgt werden“, erklärt Nasdala seinen tatkräftigen Mitstreitern.