Die erste Winteredition der „Möckeraner Amtshoftage“ beschert hunderten Besuchern Weihnachtsmarkt-Stimmung. Was das für die Zukunft der Amtshoftage im Sommer bedeuten könnte.

Möckern. - Welch ein Einstand: Die Premiere des „Wintermarktes“ auf dem Möckeraner Amtshof kann fraglos als Erfolg bezeichnet werden. Was als „Winter-Edition der Möckeraner Amtshoftage“ bezeichnet werden darf, lockte am Samstagnachmittag viele Besucher nicht nur aus Möckern auf das Amtshofgelände im Lochower Weg. Die Organisatoren wollen die Veranstaltung nicht als Konkurrenz zu klassischen Weihnachtsmärkten sehen, Ähnlichkeiten sind aber durchaus zu erkennen.