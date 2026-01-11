weather wolkig
Freizeittipps im Winter Der Drömling ruft: Was in den kommenden Wochen ansteht

Die Reservatsverwaltung des UNESCO Biosphärenreservats Drömling hat für die kommenden Monate ein neues Veranstaltungsangebot zusammengestellt. Hier können Interessierte nicht nur neue Fertigkeiten lernen, sondern auch helfend Hand anlegen.

11.01.2026, 14:00
Den Auftakt macht am Freitag, 30. Januar, um 18 Uhr eine Eulenexkursion.
Den Auftakt macht am Freitag, 30. Januar, um 18 Uhr eine Eulenexkursion. Foto: Cedar D. Wolf

Oebisfelde-Weferlingen/Calvörde. - Das Biosphärenreservat Drömling beginnt das neue Jahr mit einem abwechslungsreichen Veranstaltungswochenende, das Naturfreunde, Ehrenamtliche und kulturhistorisch Interessierte gleichermaßen ansprechen soll. Mit Exkursionen, praktischen Arbeitseinsätzen und kreativen Workshops setzt das Reservat auf eine Mischung aus Naturerlebnis, Umweltbildung und regionaler Geschichte.