Die Reservatsverwaltung des UNESCO Biosphärenreservats Drömling hat für die kommenden Monate ein neues Veranstaltungsangebot zusammengestellt. Hier können Interessierte nicht nur neue Fertigkeiten lernen, sondern auch helfend Hand anlegen.

Der Drömling ruft: Was in den kommenden Wochen ansteht

Den Auftakt macht am Freitag, 30. Januar, um 18 Uhr eine Eulenexkursion.

Oebisfelde-Weferlingen/Calvörde. - Das Biosphärenreservat Drömling beginnt das neue Jahr mit einem abwechslungsreichen Veranstaltungswochenende, das Naturfreunde, Ehrenamtliche und kulturhistorisch Interessierte gleichermaßen ansprechen soll. Mit Exkursionen, praktischen Arbeitseinsätzen und kreativen Workshops setzt das Reservat auf eine Mischung aus Naturerlebnis, Umweltbildung und regionaler Geschichte.