Nachdem die Vereine aus Oebisfelde-Weferlingen eine Weile zittern mussten, findet der Stadtrat nun eine Übergangslösung für die explodierenden Kosten.

Veranstaltungen wie die beliebte Sportwoche hier auf dem Sportplatz am Gehege in Oebisfelde sind nur durch den Einsatz der Vereine möglich. Diese sollen nun erst einmal entlastet werden.

Oebisfelde-Weferlingen - Gemeinnützige Vereine in der Einheitsgemeinde können aufatmen: Der Stadtrat hat am 23. September eine deutliche Entlastung beschlossen. Künftig müssen die Nutzer öffentlicher Einrichtungen nicht mehr 50 Prozent der anfallenden Betriebskosten tragen, sondern nur noch 30 Prozent. Der Beschluss gilt für die Jahre 2024 bis 2026 und wurde mit 23 Ja-Stimmen bei nur einer Enthaltung gefasst. Die Gründe, wie es dazu kam, sind vielfältig.