In Walbeck wird Geschichte erforscht und gelebt. Dafür setzen sich engagierte Ehrenamtliche ein und bieten eine Schnittstelle zwischen Interessierenten aus dem Umland und den Menschen vor Ort.

Walbeck. - Vielen Menschen ist oft nicht bewusst, was für monumentale Dinge sich vor der eigenen Haustür ereignen oder auch ereignet haben. Nicht immer sind diese Dinge sofort greifbar. Denn was entscheidet, ob eine Sache historisch relevant ist? Und vielleicht gibt es auch Realitäten, mit denen wir uns nicht zwangsläufig auseinandersetzen wollen. Manche Aspekte der eigenen Geschichte sind hässlich. Und wenn sie nicht vernünftig aufgearbeitet werden, dann wird der Heilungsprozess schwierig bis unmöglich. Sie ziehen sich wie schlecht verheilte Narben über die Seele einer Nation.