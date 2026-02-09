Die Obduktion eines bei Eggenstedt im Landkreis Börde gefundenen Wolfes bestätigte zuletzt: Er wurde illegal erschossen. Nun ist auch die DNA-Analyse abgeschlossen - mit überraschendem Ergebnis.

Auf diesem Foto einer Wildkamera zieht ein Wolf im Hohen Holz seiner Wege. Gibt es hier vielleicht mehr Wölfe als gedacht?

Eggenstedt - Erst kürzlich wurde offiziell bestätigt, was Polizei und Experten längst vermutet hatten: Der Wolf, der Mitte Dezember des vergangenen Jahres nahe Eggenstedt gefunden wurde, war illegal erschossen worden. Das gab das Wolfskompetenzzentrum Iden nach der Obduktion des Tieres durch das Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin bekannt. Dieses hat nun auch die DNA des erschossenen Wolfes analysiert und die Ergebnisse werfen neue Fragen auf.