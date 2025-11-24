weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Nachhaltigkeit in Oebisfelde-Weferlingen: Dienstfahrräder jetzt auch für Beamte: Stadt erweitert Leasing-Angebot

Beamte in Sachsen-Anhalt dürfen ein Dienstfahrrad auch privat nutzen. Die Stadt Oebisfelde-Weferlingen hat das Modell als eine der wenigen Verwaltungen bereits umgesetzt. Das Angebot gilt für alle Beschäftigten und soll Mobilität und Gesundheit fördern.

Von Cedar D. Wolf 24.11.2025, 19:30
In Oebisfelde geht die Verwaltung jetzt auf eine Neuerung ein und bietet seinen Angestellten neue Möglichkeiten. Christin Klose/dpa-tmn

Oebisfelde. - Seit mehreren Jahren können Beschäftigte vieler Kommunen im Rahmen der sogenannten Entgeltumwandlung ein Dienstfahrrad leasen. Auch die Stadt Oebisfelde-Weferlingen hat dieses Angebot zum 1. April dieses Jahres über eine Dienstvereinbarung eingeführt. Nun informiert die Verwaltung den Stadtrat darüber, dass sich durch eine Gesetzesänderung auch für Beamte neue Möglichkeiten ergeben – und damit erstmals auch für den Bürgermeister selbst.