Beamte in Sachsen-Anhalt dürfen ein Dienstfahrrad auch privat nutzen. Die Stadt Oebisfelde-Weferlingen hat das Modell als eine der wenigen Verwaltungen bereits umgesetzt. Das Angebot gilt für alle Beschäftigten und soll Mobilität und Gesundheit fördern.

In Oebisfelde geht die Verwaltung jetzt auf eine Neuerung ein und bietet seinen Angestellten neue Möglichkeiten.

Oebisfelde. - Seit mehreren Jahren können Beschäftigte vieler Kommunen im Rahmen der sogenannten Entgeltumwandlung ein Dienstfahrrad leasen. Auch die Stadt Oebisfelde-Weferlingen hat dieses Angebot zum 1. April dieses Jahres über eine Dienstvereinbarung eingeführt. Nun informiert die Verwaltung den Stadtrat darüber, dass sich durch eine Gesetzesänderung auch für Beamte neue Möglichkeiten ergeben – und damit erstmals auch für den Bürgermeister selbst.