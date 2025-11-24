Der erste Schnee hat Elbe-Parey erreicht, der Winterdienst steht bereits in den Startlöchern: Der Bauhof und die beiden Agrargenossenschaften sorgen für freie Straßen. Wie auch Autofahrer helfen können.

Startklar bei Schnee und Eis auf den Straßen: So bereitet sich Elbe-Parey auf den Winter vor

Die Zeit des Schneeräumens startet auf den Straßen. In Elbe-Parey helfen die Agrargenossenschaften aus Bergzow und Zerben dem Bauhof.

Parey. - Der erste Schnee ist in den vergangenen Tagen bereits gefallen. Damit startet auch wieder die Zeit des Winterdienstes auf den Straßen. Von größeren Einschränkungen oder gar einem Verkehrschaos ist man zwar noch weit entfernt, falls der Schneefall allerdings zurückkehren oder es Eisglätte geben sollte, ist der Winterdienst der Gemeinde Elbe-Parey vorbereitet.