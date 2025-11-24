weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Burg
    4. >

  4. Gemeinde fährt auf Bruch: Trotz Hilferuf aus Woltersdorf: Biederitz reißt Feuerwehr-Gebäude ab

Gemeinde fährt auf Bruch Trotz Hilferuf aus Woltersdorf: Biederitz reißt Feuerwehr-Gebäude ab

Der Hilferuf aus Woltersdorf trifft in Biederitz sowie bei der Landespolitik auf leere Kassen und taube Ohren. Nun wird das Feuerwehr-Gebäude ersatzlos abgerissen.

Von Willy Weyhrauch 24.11.2025, 19:22
Trotz Hilferuf des Bürgermeisters Thomas Lammich aus Woltersdorf: Die Gemeinde Biederitz reißt das sanierungsbedürftige Feuerwehr-Gebäude ersatzlos ab.
Trotz Hilferuf des Bürgermeisters Thomas Lammich aus Woltersdorf: Die Gemeinde Biederitz reißt das sanierungsbedürftige Feuerwehr-Gebäude ersatzlos ab. Foto: Willy Weyhrauch

Woltersdorf. - Nach dem Hilferuf des Woltersdorfer Bürgermeisters Thomas Lammich hat die Gemeinde Biederitz jetzt reagiert. Im neuen Haushalt sind nun Gelder für den bedürftigen Sozialtrakt der örtlichen Feuerwehr vorgesehen. Jedoch nicht für die Sanierung, sondern für den Abriss. Die Enttäuschung ist riesig. Doch eine Hoffnung bleibt.