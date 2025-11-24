Der Hilferuf aus Woltersdorf trifft in Biederitz sowie bei der Landespolitik auf leere Kassen und taube Ohren. Nun wird das Feuerwehr-Gebäude ersatzlos abgerissen.

Woltersdorf. - Nach dem Hilferuf des Woltersdorfer Bürgermeisters Thomas Lammich hat die Gemeinde Biederitz jetzt reagiert. Im neuen Haushalt sind nun Gelder für den bedürftigen Sozialtrakt der örtlichen Feuerwehr vorgesehen. Jedoch nicht für die Sanierung, sondern für den Abriss. Die Enttäuschung ist riesig. Doch eine Hoffnung bleibt.