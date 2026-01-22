Erster Auftritt bei der Messe Direkt ein Gewinn: Familie Sue aus Eickendorf überzeugt auf der Grünen Woche in Berlin
Der Hof Sue aus dem Landkreis Börde sorgt auf der Landwirtschaftsausstellung für Aufsehen – und die Jury ist begeistert. Was hinter dem Erfolg des Familienbetriebes steckt.
22.01.2026, 18:00
Eickendorf/Berlin - Ein Volltreffer: Der Familienbetrieb Hof Sue aus Eickendorf hat bei der Internationalen Grünen Woche in Berlin überzeugt. Die Besucher selbst konnten als Jury die Schweineknacker probieren.