Schloss Wolfsburg wird zur Festmeile Drömlingsfest 2025 wird zur Bühne für Ehrenamt und Regionalität
Vom 12. bis 14. September kommen auf dem Schloss Wolfsburg kleine Vereine groß raus. Beim UNESCO-Biosphärenreservat Drömling gibt es Musik, Mitmachaktionen und regionale Köstlichkeiten. Mit einer neuen Idee soll vor allem die Freiwillige Feuerwehr gewürdigt werden.
06.09.2025, 16:30
Wolfsburg - Am Schloss Wolfsburg wird in weniger als zwei Wochen wieder gefeiert: Das Drömlingsfest bringt vom 12. bis 14. September Vereine, Initiativen und Besucher zusammen. Ausgerichtet wird es von der Verwaltung des UNESCO-Biosphärenreservats Drömling. Ziel ist es, den Menschen der Region eine Bühne zu geben.