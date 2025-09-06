Vom 12. bis 14. September kommen auf dem Schloss Wolfsburg kleine Vereine groß raus. Beim UNESCO-Biosphärenreservat Drömling gibt es Musik, Mitmachaktionen und regionale Köstlichkeiten. Mit einer neuen Idee soll vor allem die Freiwillige Feuerwehr gewürdigt werden.

Drömlingsfest 2025 wird zur Bühne für Ehrenamt und Regionalität

Mitmachaktionen für Groß und Klein sind ein wichtiger Teil des Programms beim Drömlingsfest und werden von den vielen Akteuren aus der Region mit organisiert.

Wolfsburg - Am Schloss Wolfsburg wird in weniger als zwei Wochen wieder gefeiert: Das Drömlingsfest bringt vom 12. bis 14. September Vereine, Initiativen und Besucher zusammen. Ausgerichtet wird es von der Verwaltung des UNESCO-Biosphärenreservats Drömling. Ziel ist es, den Menschen der Region eine Bühne zu geben.