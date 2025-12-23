Die Mitglieder des Fördervereins Holzkirche Elend bieten an Weihnachten und Silvester für Besucher einige Veranstaltungen an. Das steht alles auf dem Programm im Oberharz-Dorf.

Weihnachten im Oberharz: Darauf können sich Besucher der Holzkirche Elend freuen

Elend. - Nur noch wenige Tage, dann beginnt mit den Weihnachtstagen die besinnliche Zeit. Traditionell werden an den Festtagen in Kirchen Veranstaltungen angeboten – so auch in der Holzkirche Elend. Eine Übersicht, was Besuchern bis zum Jahresende geboten wird.