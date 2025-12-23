Gottesdienste und Konzerte im Oberharz Weihnachten im Oberharz: Darauf können sich Besucher der Holzkirche Elend freuen
Die Mitglieder des Fördervereins Holzkirche Elend bieten an Weihnachten und Silvester für Besucher einige Veranstaltungen an. Das steht alles auf dem Programm im Oberharz-Dorf.
23.12.2025, 14:45
Elend. - Nur noch wenige Tage, dann beginnt mit den Weihnachtstagen die besinnliche Zeit. Traditionell werden an den Festtagen in Kirchen Veranstaltungen angeboten – so auch in der Holzkirche Elend. Eine Übersicht, was Besuchern bis zum Jahresende geboten wird.