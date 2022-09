Eben noch auf der Bühne in Wacken, jetzt in Oebisfelde

Die Metal-Band „Masters Of Ceremony“ geben am 17. September 2022 ein Konzert in Oebisfelde. Die Volksstimme verlost Karten.

Seit 2019 gemeinsam am Start - die Band Sascha Paeth’s Masters Of Ceremony: Sängerin Adrienne Cowan (Seven Spires, Avantasia), Schlagzeuger Felix Bohnke (Edguy), Bassist André Neygenfind, Keyboarder Corvin Bahn (Uli Jon Roth) und Gitarrist und Produzent Sascha Peath (Avantasia).

Oebisfelde - Im August standen die fünf Musiker der Band Sascha Paeth's Masters of Ceremony noch auf der großen Bühne in Wacken und spielten beim größten Metal-Festival der Welt vor Tausenden Fans. Jetzt sitzen sie im Tonstudio von Nordsound in Oebisfelde. Eigentlich wollten sie hier nur ein paar Singles für ihre neue Platte aufnehmen. Doch der Showroom nebenan gefällt den fünf Musikern so gut, dass sie sich spontan dazu entscheiden, am kommenden Sonnabend in dem „coolen Saal“ ein kleines Konzert zu geben.