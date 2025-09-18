Mehrere Vereine und Organisationen in Oebisfelde-Weferlingen haben sich bereits an der Baumpflanz-Challenge beteiligt. Und es kommen immer mehr hinzu.

Ein Internet-Trend macht auch in Rätzlingen die Runde

Der Schützenverein Rätzlingen pflanzt einen Apfelbaum und nominiert zwei weitere Vereine, an der Challenge teilzunehmen.

Rätzlingen - Besonders erfreulich: Auch Ehrenmitglied Ilse Marie Krusche, das älteste Vereinsmitglied, war mit dabei und verfolgte das Geschehen interessiert vom Stuhl aus. „Unsere Heimat liegt uns am Herzen, deshalb war es uns wichtig, diese Aktion zu unterstützen“, betont Janett Segeler, die Vorsitzende des Vereins.