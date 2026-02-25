Mit einem verdaulichen Kunstnachmittag lockt der Galloway-Zuchtbetrieb Interessierte auf den Hof. Die Künstlerin Anja Fiedler demonstriert, wie einfach Nachhaltigkeit in der Ernährung hier umzusetzen ist.

Eine Wiese aufs Brot: Wie Ernährung und Natruschutz Hand in Hand gehen

Ein Spaziergang über die Weide mit Jörg Lauenroth-Mago (Mitte) gehört zum Verständnis des nachhaltigen Konzeptes dazu.

Rätzlingen. - Beim Galloway-Zuchtbetrieb Lauenroth-Mago in Rätzlingen hat wieder ein besonderer Nachmittag stattgefunden, diesmal rund um Ernährung, Landwirtschaft und Naturschutz. Unter dem Titel „Kulinarisches Spazieren durch Wiesen und Weiden“ lud der Hof gemeinsam mit der Sustainable-Food-Art-Künstlerin Anja Fiedler von 11 bis 15 Uhr zu einer Veranstaltung ein, die Wissen, Geschmack und Naturerlebnis miteinander verband. Sustainable Food Art, zu Deutsch „nachhaltige Essenskunst“, ist ein kreativer Ansatz, um Interessierten das Thema Nachhaltigkeit kulinarisch näher zu bringen.