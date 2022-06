Kinderbetreuung Eltern sind sauer: Kita-Notbetreuung in Walbeck und Oebisfelde

Notbetreuung heißt es seit Montag in der Kindertageseinrichtung Villa Kunterbunt in Oebisfelde. Gleiches gilt bereits seit über einer Woche in der Kita Hagenwichtel in Walbeck. Viele Eltern sind sauer. Was sind die Hintergründe und welche berufstätigen Eltern sind betroffen?