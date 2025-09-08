Eil
Erlebnisse nach dem Zweiten Weltkrieg Erinnern, erzählen, bewahren: Oebisfelde veröffentlicht bewegende Zeitzeugenberichte
Zum Tag des offenen Denkmals stellt der Heimatverein seine bewegende Publikation um den Zusammenbruch, Umbruch und Aufbau rund um den Zweiten Weltkrieg vor.
08.09.2025, 16:00
Oebisfelde-Weferlingen - Mit einer besonderen Veröffentlichung erinnert der Oebisfelder Heimatverein an die bewegte Zeit nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Unter dem Titel „Zusammenbruch – Umbruch – Aufbau“ lässt der Verein die Jahre 1945 bis 1949 lebendig werden. Elf Zeitzeugen erzählen von Verlust, Hoffnung und dem Mut zum Wiederaufbau entlang der ehemaligen Zonengrenze.