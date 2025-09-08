Zum Tag des offenen Denkmals stellt der Heimatverein seine bewegende Publikation um den Zusammenbruch, Umbruch und Aufbau rund um den Zweiten Weltkrieg vor.

Designerin Dörte Engel und Vorsitzender des Heimatvereins Ulrich Pettke mit je einem Exemplar in den Händen.

Oebisfelde-Weferlingen - Mit einer besonderen Veröffentlichung erinnert der Oebisfelder Heimatverein an die bewegte Zeit nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Unter dem Titel „Zusammenbruch – Umbruch – Aufbau“ lässt der Verein die Jahre 1945 bis 1949 lebendig werden. Elf Zeitzeugen erzählen von Verlust, Hoffnung und dem Mut zum Wiederaufbau entlang der ehemaligen Zonengrenze.