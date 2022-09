Etinger Mühle vom Bock geholt: Flügellose „Dame“ hängt am Haken

Die Bockwindmühle in Etingen ist in die Jahre gekommen. Um diese marode Mühle als Kulturgut zu erhalten, hat Mühlenbesitzer Helmut Russ mit engagierten Bewohnern und Mühlenfreunden einen Verein gegründet. Doch ist das hölzerne Bauwerk noch zu retten?

Etingen - „Grundsätzlich geht es erst einmal um die Standfestigkeit der Mühle. Damit dies gelingt, müssen beide Hauptschwellen und die Streben unter dem Mittelbock erneuert werden“, sagt Mühlenbesitzer Helmut Russ, der in Berlin zu Hause ist. Er verfolgt in Etingen mit Experten und einigen Schaulustigen das Geschehen. Vorsichtig wird die „alte Dame“ per Schwerlastkran vom Sockel genommen. Sie scheint, am Kranhaken zu fliegen.