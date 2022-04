Geschichte Ex-Grenzsoldat auf Spurensuche in ehemaliger Kaserne in Walbeck

Im Juli 1989 tritt Mirko Ott seinen Dienst als Grenzsoldat in der Kaserne in Walbeck an. Es ist das Jahr, als eine friedliche Revolution über die DDR hinwegfegte und die Mauer zum Einsturz brachte. 33 Jahre später, am Ostersonntag, betritt er das ehemalige Kasernengebäude, in dem sich heute ein Seniorenwohnheim befindet. Eine Zeitreise mit Erinnerungen.