Walbecker DRK-Bereitschaft beteiligt sich am Fackelzug. Warum das kleine Licht ein Symbol für die Arbeit der Rotkreuzler ist.

Fackellauf nach Solferino: Das Licht der Hoffnung in Walbeck

Vor der Ruine der Stiftskirche auf dem Walbecker Hagen übergab Jacqueline Wesemann von der DRK-Bereitschaft Haldensleben die Fackel an den Bereitschaftsleiter Manuel Bernsdorf.

Walbeck. - Mitglieder des DRK aus Walbeck und Haldensleben trafen sich an der Stiftskirchenruine auf dem Hagen aus besonderem Anlass. Sie sind Teil eines weltweiten Fackelzuges, dessen Ziel die Stadt Solferino in Norditalien am 24. Juni ist. Von dort führt die letzte Etappe nach Castiglione delle Stiviere.