Die Outdoor-Kinderfreizeit ist eine Idee von Birte Groneberg (links) und Susanne Gätzschmann (nicht auf dem Foto). Kinder sollen die Welt vor ihrer Haustür entdecken, so auch das Motto des Projekts. Mit dazu gehört die Zubereitung des Mittagessens mit viel Rohkost. Foto: Harald Schulz

Die evangelische Kirchengemeinde Oebisfelde startet das erste von drei Ferienangeboten. Einige Plätze sind noch zu vergeben.

Oebisfelde l Der Outdoor-Kindersommer der evangelischen Kirchengemeinde Oebisfelde ist gestartet. Acht Kinder aus der Allerstadt erleben Ferienaktionen in der Gemeinschaft. Seit Dienstag bis kommenden Freitag erleben Mädchen und Jungen im Alter bis zur sechsten Schulklasse eine abwechslungsreiche Zeit mit Gemeindepädagogin Susanne Gätzschmann und Diplom-Sozialpädagogin Birte Groneberg im und am Gemeindehaus an der Achterstraße sowie im Verlauf von Touren durch Parks und Naturlandschaften.

Gemeinsam erkunden die „Entdecker-Kinder“ im Gemeindegarten, am sogenannten Grünen Band, in der Aller und in den Grünanlagen Dämmchen und Luna Park jeweils unterschiedlich mit den Projektleiterinnen, einer Fußballtrainern, einer Mutter und mit Naturführern vom Biosphärenreservat Drömling „die Welt vor ihrer Haustür“.

Das Tagesprogramm beginnt stets mit einer kreativen, musikalischen und aktiven Morgenandacht, der „Mobsi“, also der Morgenbesinnung, und endet mit der abendlichen „Absi“ im Gemeindegarten. Als Grundlage dafür dient der erste Schöpfungsbericht aus der Bibel, so Gätzschmann.

Anschließend beteiligen sich die Kinder an Exkursionen, sportlichen Aktivitäten vor Ort, an der praktischen Ernährungsbildung beim selbstständigen Zubereiten der Mittagsmalzeit. Stets mit im Angebot sind kreative Gestaltungsaktionen und erlebnispädagogische Einheiten, informiert Groneberg. Die unterschiedlichen Tagesangebote vertiefen das Thema aus der Morgenandacht. Lieder und Gebete fließen ins Tagesgeschehen ein. Wie Gätzschmann erläutert, „laden die dazu ein, Gott zu danken und ihn als den zu ehren, der sich diese Welt voller Wunder und Ideen ausgedacht hat“.

Der Outdoor-Kindersommer findet seine Fortsetzung vom 27. bis 29. Juli und vom 20. bis 22. August, jeweils von 9 bis 17 Uhr im Gemeindegarten der evangelischen Kirchengemeinde Oebisfelde. Das Platzangebot reicht stets für acht Kinder. Die Corona-Schutzregeln befolgen, das ist Voraussetzung für die Teilnahme. Für den Juli-Termin sind noch freie Plätze zu vergeben, informiert Gätzschmann. Infos und Anmeldung telefonisch unter 0176/70 07 46 07.