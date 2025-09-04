Einmalig gezeigtes Bild ausgestellt Vom Gropius Bau nach Bösdorf: Künstlerin verrät, was sie in die Börde zog
Angelika Flaig ist in der Kunstwelt eine bekannte Größe. Dass sie seit zehn Jahren in der Börde lebt, weiß dagegen kaum jemand. Jetzt stellt sie Werke aus 50 Jahren in Wolfsburg aus - und verrät dabei auch Persönliches.
04.09.2025, 16:00
Bösdorf/Wolfsburg - Angelika Flaig lebt nun schon zehn Jahre in Bösdorf. Vielen ist wahrscheinlich gar nicht bewusst, dass die aus Stuttgart stammende Künstlerin schon auf großen Bühnen der Kulturszene gefeiert wurde. Wenn Angelika Flaig von Kunst spricht, dann redet sie über ihr Leben und berichtet jetzt auch von ganz persönlichen Schicksalen.