Angelika Flaig ist in der Kunstwelt eine bekannte Größe. Dass sie seit zehn Jahren in der Börde lebt, weiß dagegen kaum jemand. Jetzt stellt sie Werke aus 50 Jahren in Wolfsburg aus - und verrät dabei auch Persönliches.

Vom Gropius Bau nach Bösdorf: Künstlerin verrät, was sie in die Börde zog

Angelika Flaig beschreibt lebhaft ihre Ideen, während sie vor dem großen Bild sitzt, das sie drei Monate nach der Geburt ihres Sohnes gemalt hatte.

Bösdorf/Wolfsburg - Angelika Flaig lebt nun schon zehn Jahre in Bösdorf. Vielen ist wahrscheinlich gar nicht bewusst, dass die aus Stuttgart stammende Künstlerin schon auf großen Bühnen der Kulturszene gefeiert wurde. Wenn Angelika Flaig von Kunst spricht, dann redet sie über ihr Leben und berichtet jetzt auch von ganz persönlichen Schicksalen.