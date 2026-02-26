Widerstand in Etingen Geplanter Hartsteintagebau Etingen-Maschenhorst beschäftigt weiterhin Umweltschützer und Politik
In der Sitzung des Ortschaftsrates Etingen steht auch das Thema „Harsteintagebau Etingen-Maschenhorst“ auf der Themenliste und der Fazit zur Reaktion auf die Bedenken von Bürgern und Gemeinde ist ernüchternd.
26.02.2026, 18:30
Etingen. - Der geplante Hartsteintagebau bei Etingen-Maschenhorst beschäftigt Politik, Behörden und Bürger seit Jahren. Mit der laufenden Raumverträglichkeitsprüfung ist das Projekt jetzt in einer entscheidenden Phase angekommen. Gleichzeitig wächst vor Ort erneut das Interesse – und auch der Widerstand.