In der Sitzung des Ortschaftsrates Etingen steht auch das Thema „Harsteintagebau Etingen-Maschenhorst“ auf der Themenliste und der Fazit zur Reaktion auf die Bedenken von Bürgern und Gemeinde ist ernüchternd.

Thomas Lange (l.) und Harald Bock (r.) aus Etingen mit den niedergeschriebenen Einwänden der Bürger beim Ministerium für Infrastruktur und Digitales in Magdeburg.

Etingen. - Der geplante Hartsteintagebau bei Etingen-Maschenhorst beschäftigt Politik, Behörden und Bürger seit Jahren. Mit der laufenden Raumverträglichkeitsprüfung ist das Projekt jetzt in einer entscheidenden Phase angekommen. Gleichzeitig wächst vor Ort erneut das Interesse – und auch der Widerstand.