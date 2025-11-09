Die Stadt Oebisfelde-Weferlingen reagiert auf die bundesweite Grundsteuerreform: Ab 2026 sollen die Hebesätze für die Grundsteuer leicht steigen. Der Stadtrat entscheidet Ende November über die geplante Anpassung.

Grundsteuer soll noch teurer werden: Stadt will die Hebesätze anpassen

Die Grundsteuerreform ist wieder Thema in den Gremien in Oebisfelde-Weferlingen.

Oebisfelde. - In Oebisfelde-Weferlingen soll die Grundsteuer ab dem kommenden Jahr leicht steigen. Denn die Steuer sorgt nach aktuellem Stand für geringere Einnahmen. Damit die Stadtkasse aber nicht weniger Geld zur Verfügung hat, will die Verwaltung jetzt die sogenannten Hebesätze leicht anheben - und damit auch die Grundsteuer in die Höhe treiben.