In den Magdeburger Clubs wird von Freitag bis Sonntag ein vielfältiges Programm geboten. Hier Ideen zum Ausgehen und Tanzen.

Magdeburg - Magdeburger Clubs bieten auch am Wochenende vom 14. bis 16. November ein umfangreiches Programm. Weitere Freizeittipps zum Freitag gibt es auf einer eigenen Seite. Und auch für den Samstag gibt es weitere Ideen zum Ausgehen. Außerdem finden sich auf einer eigenen Seite die Veranstaltungshinweise für Sonntag auf einer eigenen Seite.

Schauspielhaus: "TiK - Tango im Kasino" heißt es am 14.11. ab 20 Uhr bei Livemusik im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Tickets zu dieser Party gibt es im Vorverkauf auch online bei Biberticket, zudem telefonisch unter der Rufnummer 0391/5999700 sowie in Verkaufsstellen von Biberticket - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Insel der Jugend: Die Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 wird am 14.11. ab 18 Uhr 25 Jahre Fau gefeiert. Am 15.11. bricht heißt es ab 23 Uhr "From Heikel with Love vol. 3" mit House und Techno.

Ellen Noir: Das Ellen Noir im Buckauer Bahnhof in der Porsestraße 16 lockt am 14.11. ab 22 Uhr zum "Top Secret Rave". 10 Acts sind mit Hardtekk, Tekk, Hardtechno und Uptempo dabei.

Boys'n'Beats: Die "Fiesta Mexicana" wird am 14.11. ab 23 Uhr im Queer-Club Boys'n'Beats in der Liebknechtstraße 89 gefeiert. "Lets have a Tiki" ist die Party am 15.11. ab 23 Uhr überschrieben.

Buttergasse: "It's Friday" wird am 14.11. ab 23 Uhr in der Buttergasse am Alten Markt 13 mit Felistic und mit Charts, Black und House gefeiert. Der "Saturday Night Club" ist am 15.11. ab 23 Uhr mit DJ Henne und mit Charts und Dancemusic zu Gast.

Down Town Club: "90er und 2000er" ist der Abend am 14.11. ab 23 Uhr im Down Town Club im Breiten Weg 227 überschrieben. Für die Musik sorgt Alex Ninow. Envidee sorgt dann am 15.11. ab 23 Uhr mit Black, R'n'B, Charts und 2010ern für die "Night Vibes"

Geheimclub: Am 14.11. wird ab 23 Uhr im Geheimclub in der Münchenhofstraße 37 "Never Stop am Freitag" mit Trust, Vicent Neumann und Nicolas Lendkrais gefeiert. Für den 15.11. steht ab 19 Uhr ein Woodstock-Clubkonzert im Kalender.

Oli: Mit Livemusik wird am 15.11. ab 20 Uhr im Oli in der Olvenstedter Straße 25a ein 20er-Jahre-Ball gefeiert.

Prinzzclub: "Mama feiert" am 15.11. im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a ab 20 Uhr. Ab 23 Uhr steht in der Nacht zum Sonntag dann "Urban Zoo" mit DJ Red Mustang auf dem Programm.

Idol: Für den 15.11. ist ab 21 Uhr ein Ü-30-Party im Idol im Rennebogen 177 angesagt.

Moabeat: "Retro" bietet am 15.11. ab 22.30 Uhr im Moabeat am Hasselbachplatz 2 80er, 90er und aktuelle Sounds mit Alexdee.

Theater in der Grünen Zitadelle: Die Kopfhörerparty im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten weg 8a bietet am 15.11. ab 23 Uhr mit zwei Live-DJs und DJ-Winke-Katze drei Musikkanäle, zwischen denen man per LED-Funkkopfhörer frei wählen kann. Geboten werden Indie, Rock, Pop, Schlager, Electro und mehr. Tickets zu dieser Party gibt es im Vorverkauf auch online bei Biberticket, zudem telefonisch unter der Rufnummer 0391/5999700 sowie in Verkaufsstellen von Biberticket - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Deep 2.0: Freitag und Sonnabend von 22 bis 8 Uhr hat das Deep 2.0 an der Ecke Breiter Weg/Einsteinstraße geöffnet.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr. Am 15.11. steht zunächst aber ab 20 Uhr ein Konzert mit "Valley of the Sun" an. Und für den 16.11. ab 17 Uhr legt DJ Toscha Rock und Pop zur Ü60-Party auf.