Gefahrenabwehr Stadt Hecklingen fehlt seit 2019 ein gültiges Konzept für Verhalten in Notsituationen

An wen wenden sich Bürger bei Stromausfall oder Hackerangriffen? Wie ist der Umgang mit offenem Feuer im Freien geregelt? Die Stadt Hecklingen verfügt trotz Forderung des Rates über keine gültige Gefrahrenabwehrverordnung. Das soll sich ändern.