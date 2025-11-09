Gefahrenabwehr Stadt Hecklingen fehlt seit 2019 ein gültiges Konzept für Verhalten in Notsituationen
An wen wenden sich Bürger bei Stromausfall oder Hackerangriffen? Wie ist der Umgang mit offenem Feuer im Freien geregelt? Die Stadt Hecklingen verfügt trotz Forderung des Rates über keine gültige Gefrahrenabwehrverordnung. Das soll sich ändern.
09.11.2025, 15:30
Hecklingen. - Die Stadt Hecklingen verfügt noch immer nicht über eine gültige Gefahrenabwehrverordnung. Die letzte ist vom 20. April 2009 und stammt noch aus der Amtszeit von Bürgermeister Rüdiger Kosche (CDU).