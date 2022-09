Grünes Band im Drömling: Todesstreifen zur Lebenslinie

Oebisfelde - „Das Grüne Band verbindet auf einzigartige Weise Natur, Kultur und Geschichte. Diese Einmaligkeit lässt sich bei einem Besuch am besten erleben“, weiß Martina Neßwetter. In ihrer Funktion als zertifizierte Natur- und Landschaftsführerin (ZNL) startete die Breitenroderin vom Burghof in Oebisfelde eine von drei Touren im Rahmen des Grünes Bandes. Die Wanderung führte am Ufer der Aller entlang und durch Oebisfelde. An ihrer Seite wusste Heimatvereinsvorsitzender Ulrich Pettke viel Spannendes über die Geschichte der Allerstadt zu berichten.