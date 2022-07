Gymnasium Weferlingen: 42 Schüler erhalten Abi-Zeugnis

Die Pandemie hat ihre Oberstufenzeit geprägt. Auf die Frage, wie sie diese Zeit jetzt, nachdem sie endlich ihr Abi in der Tasche haben, rückblickend bezeichnen würden, lautet die Antwort: Es war kein „piece of cake“.

Sie haben es geschafft und endlich das Abi in der Tasche. Und die Erleichterung ist allen anzusehen. Es ist der erste Jahrgang, dessen Oberstufenzeit vollständig durch die Pandemie geprägt war.

Weferlingen - Nein, für die Abiturienten des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums, die am Sonnabendabend in Weferlingen ihre Reifezeugnisse in einem feierlichen Akt überreicht bekamen, war die Coronazeit wahrlich kein Klacks.