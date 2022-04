Wirtschaft Hohe Energiepreise und Mindestlohn setzen Oebisfelder Kunststoff-Firma unter Druck

Gas, Strom, Benzin, Lebensmittel – die Preise kennen seit Monaten nur eine Richtung, die nach oben. Die steigende Inflation belastet die Bürger. Aber auch die Industrie, die zusätzlich noch die Erhöhung des Mindestlohns auf der Agenda hat. Welche Auswirkungen das auf mittelständische Unternehmen in der Region hat, zeigt sich am Beispiel der Firma Reico-Kunststoff-Technik GmbH in Oebisfelde.