  4. Nach Guinness-Rekord auf SAT.1: „Höllenjunge“ Schlitte zurück am Tisch: Heimspiel-Kracher nach Arm-Wrestling-Weltrekord

Mehr als 1.000 Gegner in nur 24 Stunden bezwungen – jetzt will Matthias Schlitte den nächsten Titel. Kurz nach seinem Weltrekord steht der Bebertaler wieder am Armwrestling-Tisch. Am 20. September will der Sportler es in Wolfsburg richtig krachen lassen.

Von Anett Roisch 16.09.2025, 18:30
Rekord für die Ewigkeit: Matthias „Höllenjunge“ Schlitte bezwingt in der SAT.1-Show „Guinness World Records“ unglaubliche 1.064 Gegner in 24 Stunden – und schreibt TV-Geschichte. „Delia Träger, Moderatorin der Pro7 Newstime, hat mich nicht nur professionell, sondern auch menschlich großartig unterstützt“, erklärt Schlitte. Foto: Anja Schlitte

Bebertal/Wolfsburg. - Er ist zurück – und wie! Matthias „Höllenjunge“ Schlitte, der Ausnahme-Armwrestler aus Bebertal, kehrt nach seinem spektakulären Guinness-Weltrekord an den Tisch zurück.