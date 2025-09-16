Nach Guinness-Rekord auf SAT.1 „Höllenjunge“ Schlitte zurück am Tisch: Heimspiel-Kracher nach Arm-Wrestling-Weltrekord

Mehr als 1.000 Gegner in nur 24 Stunden bezwungen – jetzt will Matthias Schlitte den nächsten Titel. Kurz nach seinem Weltrekord steht der Bebertaler wieder am Armwrestling-Tisch. Am 20. September will der Sportler es in Wolfsburg richtig krachen lassen.