Mehr als 1.024 Armwrestling-Matches muss Matthias „Hellboy“ Schlitte kämpfen, um auf Sat1 den Weltrekord zu ergattern. Die Volksstimme hat ihn bei den Vorbereitungen besucht.

Er will den Weltrekord brechen: So wurde Matthias Schlitte zu „Hellboy“

Bebertal/München - Der Keller von Matthias „Hellboy“ Schlitte im kleinen Ort Bebertal bei Haldensleben ist schon voll mit Pokalen und Medaillen. Schlittes Disziplin: Armwrestling. Sein größter sportlicher Erfolg bisher: der Weltmeister-Titel. Jetzt greift er nach dem nächsten Ziel: dem Weltrekord.