In einer Scheune in Bösdorf entwickelt die Künstlerin Angelika Flaig ihre Ideen und schafft viele ihrer Werke. Nun ist sie wieder zu Gast in Wolfsburg. Diesmal stellt sie komplett neue Bilder in der Senioren-Residenz „Hasselbachtal“ aus.

Bösdorf/Wolfsburg. - Die Künstlerin Angelika Flaig zeigt ab Donnerstag, 12. Februar, ihre Ausstellung „Immergrün“ in der Senioren-Residenz Hasselbachtal in Wolfsburg. Bis zum 27. April sind dort großformatige Druckgrafiken zu sehen, die sich intensiv mit der Farbe Grün als Symbol für Werden und Vergehen auseinandersetzen. Zur Eröffnung ist eine Lesung mit Musik geplant.