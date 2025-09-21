Der Galloway-Zuchtbetrieb Lauenroth-Mago in Rätzlingen bringt wieder regionale Anbieter zum jährlichen Hoffest zusammen, um die Vielfalt vor der Haustür zu präsentieren.

Jörg Lauenroth-Mago, mit der bei Gästen sehr beliebten und mit der Hand großgezogenen Bona, hofft zum Tag der Regionen auf viele Besucher.

Oebisfelde-Weferlingen. - Wieder einmal wird der Hof des Galloway-Zuchtbetriebs Lauenroth-Mago zum Treffpunkt für Freunde regionaler Produkte und handwerklicher Landwirtschaft. Am Sonntag, 12. Oktober, lädt der Demeter-Betrieb in der Lindenstraße 11 von 10 bis 16 Uhr zum Hoffest ein – eingebettet in die bundesweite Aktionskampagne „Tag der Regionen“. Auf die Besucher wartet ein umfassendes Programm rund um bäuerliche Bio-Landwirtschaft, kurze Wege und bewusste Ernährung.