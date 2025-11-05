Verkehrsminister Patrick Schnieder fordert, dass der Führerschein günstiger wird. Ob seine geplanten Reformen auf die tatsächliche Preisentwicklung eine positive Wirkung zeigen, bezweifeln zwei Fahrlehrer aus Oebisfelde.

Jetzt melden sich die Ausbilder zu Wort: „So wird der Führerschein nicht günstiger“

Zwei bekannte Gesichter aus Oebisfelde: Steven und Marcus Hercht vor ihrer Fahrschule in der Wolfsburger Innenstadt.

Oebisfelde/Wolfsburg. - Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) will den Führerschein erschwinglicher machen. Die Kosten für die Klasse B liegen derzeit im Schnitt bei rund 3.400 Euro – zu viel, findet das Bundesministerium für Verkehr, das mit einem Maßnahmenpaket für mehr Digitalisierung, weniger Pflichtstunden und vereinfachte Prüfungen Abhilfe schaffen will. Doch in der Praxis sehen Fahrschulbetreiber aus der Region die Vorschläge kritisch. Die Oebisfelder Marcus und Steven Hercht von der Fahrschule Hercht in Wolfsburg halten den Ansatz für „paradox“ und warnen vor negativen Folgen für Sicherheit und Ausbildung.